Кевин Н'Дорам
№4
Защитник
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Команда
Метц
Гражданство
Франция
Дата рождения
22 янв. 1996 (25) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 22:00
Метц
1 : 0
Марсель
23.05.2021 23 мая 2021 вс 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 38 тур
Метц
1
Марсель
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 38 тур
16.05.2021 16 мая 2021 вс 22:00
Лорьян
2 : 1
Метц
16.05.2021 16 мая 2021 вс 22:00
минуты: 1' - 46'
Франция. Лига 1, 37 тур
Лорьян
2
Метц
1
минуты: 1' - 46' / Франция. Лига 1, 37 тур
09.05.2021 09 мая 2021 вс 16:00
Метц
0 : 3
Ним
09.05.2021 09 мая 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Метц
0
Ним
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 36 тур
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
Дижон
1 : 5
Метц
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 59'
Франция. Лига 1, 35 тур
Дижон
1
Метц
5
минуты: 1' - 59' / Франция. Лига 1, 35 тур
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 18:00
Метц
1 : 3
ПСЖ
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 18:00
минуты: 68' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Метц
1
ПСЖ
3
минуты: 68' - 90' / Франция. Лига 1, 34 тур
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:00
Монако
4 : 0
Метц
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:00
минуты: 64' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Монако
4
Метц
0
минуты: 64' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур