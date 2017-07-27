Юсеф Азулай
№16
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Израиль
Дата рождения
30 марта 1990 (31) год
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.07.2017 27 июля 2017 чт 19:45
Маккаби
1 : 0
Паниониос
27.07.2017 27 июля 2017 чт 19:45
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Маккаби
1
Паниониос
0
был в запасе