Калвин Филлипс №23 Полузащитник Подписаться

Команда Лидс

Гражданство Англия

Дата рождения 2 дек. 1995 (25) лет

«Лидс» пригласил его к себе в академию с турнира, где Филлипс просто был зрителем. Но был недобор игроков, Филлипс сыграл и заинтересовал скаута. В клубе он уже больше десяти лет и играл только за него.