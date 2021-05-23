Калвин Филлипс
№23
Полузащитник
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Команда
Лидс
Гражданство
Англия
Дата рождения
2 дек. 1995 (25) лет
«Лидс» пригласил его к себе в академию с турнира, где Филлипс просто был зрителем. Но был недобор игроков, Филлипс сыграл и заинтересовал скаута. В клубе он уже больше десяти лет и играл только за него.
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 18:00
Лидс
3 : 1
Вест Бромвич
42'
42'
42'
23.05.2021 23 мая 2021 вс 18:00
42'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Лидс
3
Вест Бромвич
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 38 тур
18.05.2021 18 мая 2021 вт 20:00
Саутгемптон
0 : 2
Лидс
34'
34'
34'
18.05.2021 18 мая 2021 вт 20:00
минуты: 1' - 46'
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Саутгемптон
0
Лидс
2
минуты: 1' - 46' / Англия. Премьер-лига, 37 тур
15.05.2021 15 мая 2021 сб 14:30
Бернли
0 : 4
Лидс
63'
63'
63'
15.05.2021 15 мая 2021 сб 14:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Бернли
0
Лидс
4
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 36 тур
08.05.2021 08 мая 2021 сб 14:30
Лидс
3 : 1
Тоттенхэм
08.05.2021 08 мая 2021 сб 14:30
минуты: 90' - 90'
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Лидс
3
Тоттенхэм
1
минуты: 90' - 90' / Англия. Премьер-лига, 35 тур
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 16:00
Лидс
0 : 0
Манчестер Юнайтед
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Лидс
0
Манчестер Юнайтед
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 33 тур
19.04.2021 19 апр. 2021 пн 22:00
Лидс
1 : 1
Ливерпуль
19.04.2021 19 апр. 2021 пн 22:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Лидс
1
Ливерпуль
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 32 тур
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 14:30
Манчестер Сити
1 : 2
Лидс
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 14:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Манчестер Сити
1
Лидс
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 31 тур
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 17:00
Лидс
2 : 1
Шеффилд Юнайтед
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Лидс
2
Шеффилд Юнайтед
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
19.03.2021 19 марта 2021 пт 23:00
Фулхэм
1 : 2
Лидс
90'
90'
90'
19.03.2021 19 марта 2021 пт 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Фулхэм
1
Лидс
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 29 тур
13.03.2021 13 марта 2021 сб 15:30
Лидс
0 : 0
Челси
13.03.2021 13 марта 2021 сб 15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Лидс
0
Челси
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 28 тур
08.03.2021 08 марта 2021 пн 23:00
Вест Хэм
2 : 0
Лидс
49'
49'
49'
08.03.2021 08 марта 2021 пн 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Вест Хэм
2
Лидс
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
08.02.2021 08 февр. 2021 пн 23:00
Лидс
2 : 0
Кристал Пэлас
08.02.2021 08 февр. 2021 пн 23:00
минуты: 1' - 88'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Лидс
2
Кристал Пэлас
0
минуты: 1' - 88' / Англия. Премьер-лига, 23 тур
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 22:30
Лидс
1 : 2
Эвертон
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 22:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Лидс
1
Эвертон
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 17:00
Лестер Сити
1 : 3
Лидс
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Лестер Сити
1
Лидс
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 21 тур
26.01.2021 26 янв. 2021 вт 21:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 2
Лидс
26.01.2021 26 янв. 2021 вт 21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Лидс
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
02.01.2021 02 янв. 2021 сб 15:30
Тоттенхэм
3 : 0
Лидс
89'
89'
89'
02.01.2021 02 янв. 2021 сб 15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Тоттенхэм
3
Лидс
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 17 тур
29.12.2020 29 дек. 2020 вт 21:00
Вест Бромвич
0 : 5
Лидс
29.12.2020 29 дек. 2020 вт 21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Вест Бромвич
0
Лидс
5
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
27.12.2020 27 дек. 2020 вс 15:00
Лидс
1 : 0
Бернли
27.12.2020 27 дек. 2020 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Лидс
1
Бернли
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 15 тур
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 19:30
Манчестер Юнайтед
6 : 2
Лидс
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 19:30
минуты: 1' - 46'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Манчестер Юнайтед
6
Лидс
2
минуты: 1' - 46' / Англия. Премьер-лига, 14 тур
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 21:00
Лидс
5 : 2
Ньюкасл Юнайтед
48'
48'
48'
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Лидс
5
Ньюкасл Юнайтед
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 13 тур