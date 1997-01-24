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Йорис Наньон
№2
Защитник
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Команда
Севилья
Гражданство
Франция
Дата рождения
13 янв. 1997 (24) года
Рост
183
Вес
92
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
франция. лига 1
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
франция. кубок
Сезон:
2020/2021
2018/2019
23.05.2021
23 мая 2021
вс
22:00
Севилья
1 : 0
Алавес
23.05.2021
23 мая 2021
вс
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 38 тур
Севилья
1
Алавес
0
был в запасе
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
15:00
Реал Сосьедад
1 : 2
Севилья
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
15:00
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Реал Сосьедад
1
Севилья
2
был в запасе
20.03.2021
20 марта 2021
сб
23:00
Вальядолид
1 : 1
Севилья
20.03.2021
20 марта 2021
сб
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Вальядолид
1
Севилья
1
был в запасе
17.03.2021
17 марта 2021
ср
21:00
Севилья
2 : 0
Эльче
17.03.2021
17 марта 2021
ср
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Севилья
2
Эльче
0
был в запасе
06.03.2021
06 марта 2021
сб
18:15
Эльче
2 : 1
Севилья
06.03.2021
06 марта 2021
сб
18:15
был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Эльче
2
Севилья
1
был в запасе
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
18:15
Севилья
0 : 2
Барселона
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
18:15
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Севилья
0
Барселона
2
был в запасе
22.02.2021
22 февр. 2021
пн
23:00
Осасуна
0 : 2
Севилья
22.02.2021
22 февр. 2021
пн
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Осасуна
0
Севилья
2
был в запасе
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
18:15
Севилья
1 : 0
Уэска
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
18:15
был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Севилья
1
Уэска
0
был в запасе
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
23:00
Севилья
3 : 0
Хетафе
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Севилья
3
Хетафе
0
был в запасе
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
16:00
Эйбар
0 : 2
Севилья
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
16:00
был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Эйбар
0
Севилья
2
был в запасе
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
18:15
Севилья
3 : 0
Кадис
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
18:15
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Севилья
3
Кадис
0
был в запасе
19.01.2021
19 янв. 2021
вт
23:30
Алавес
1 : 2
Севилья
19.01.2021
19 янв. 2021
вт
23:30
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Алавес
1
Севилья
2
был в запасе
02.01.2021
02 янв. 2021
сб
18:15
Бетис
1 : 1
Севилья
02.01.2021
02 янв. 2021
сб
18:15
был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Бетис
1
Севилья
1
был в запасе
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
18:15
Хетафе
0 : 1
Севилья
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
18:15
был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0
Севилья
1
был в запасе
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
20:30
Уэска
0 : 1
Севилья
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Уэска
0
Севилья
1
был в запасе