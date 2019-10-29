Милош Пантович
№41
Нападающий
Подписаться
Команда
Бавария
Гражданство
Сербия
Дата рождения
7 июля 1996 (24) года
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
29.10.2019 29 окт. 2019 вт 22:00
Бохум
1 : 2
Бавария
29.10.2019 29 окт. 2019 вт 22:00
был в запасе
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
1
Бавария
2
был в запасе