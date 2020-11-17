Александар Шофранац
№22
Защитник
Подписаться
Команда
Сутьеска
Гражданство
Черногория
Дата рождения
21 окт. 1990 (30) лет
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.11.2020 17 нояб. 2020 вт 22:45
Черногория
4 : 0
Кипр
17.11.2020 17 нояб. 2020 вт 22:45
был в запасе
Лига наций. Лига С, 6 тур
Черногория
4
Кипр
0
был в запасе
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 21:45
Черногория
1 : 2
Люксембург
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 21:45
был в запасе
Лига наций. Лига С, 4 тур
Черногория
1
Люксембург
2
был в запасе
08.09.2020 08 сент. 2020 вт 21:45
Люксембург
0 : 1
Черногория
08.09.2020 08 сент. 2020 вт 21:45
был в запасе
Лига наций. Лига С, 2 тур
Люксембург
0
Черногория
1
был в запасе
05.09.2020 05 сент. 2020 сб 19:00
Кипр
0 : 2
Черногория
05.09.2020 05 сент. 2020 сб 19:00
был в запасе
Лига наций. Лига С, 1 тур
Кипр
0
Черногория
2
был в запасе