Алексей Куцеро
№27
Полузащитник
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Команда
Балтика
Гражданство
Россия
Дата рождения
20 марта 1997 (24) года
Рост
186
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
02.05.2016 02 мая 2016 пн 17:00
Балтика
1 : 4
Арсенал
02.05.2016 02 мая 2016 пн 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 34 тур
Балтика
1
Арсенал
4
был в запасе
25.04.2016 25 апр. 2016 пн 19:00
Зенит-2
3 : 1
Балтика
25.04.2016 25 апр. 2016 пн 19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Зенит-2
3
Балтика
1
был в запасе
21.04.2016 21 апр. 2016 чт 17:00
Тюмень
1 : 1
Балтика
21.04.2016 21 апр. 2016 чт 17:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Тюмень
1
Балтика
1
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 22 тур
17.04.2016 17 апр. 2016 вс 17:00
Балтика
3 : 1
Байкал
17.04.2016 17 апр. 2016 вс 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
Балтика
3
Байкал
1
был в запасе
15.10.2015 15 окт. 2015 чт 19:00
Арсенал
1 : 0
Балтика
15.10.2015 15 окт. 2015 чт 19:00
минуты: 89' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Арсенал
1
Балтика
0
минуты: 89' - 90' / Россия. ФНЛ, 16 тур
11.10.2015 11 окт. 2015 вс 17:00
Балтика
3 : 1
Зенит-2
11.10.2015 11 окт. 2015 вс 17:00
минуты: 90' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Балтика
3
Зенит-2
1
минуты: 90' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур