Артем Филиппов
№17
Полузащитник
Подписаться
Команда
Родина
Гражданство
Россия
Дата рождения
17 июля 1997 (23) года
Рост
182
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.09.2020 16 сент. 2020 ср 19:00
Родина
1 : 5
Спартак
16.09.2020 16 сент. 2020 ср 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Кубок Групповой этап, 1 тур
Родина
1
Спартак
5
минуты: 1' - 90' / Россия. Кубок Групповой этап, 1 тур