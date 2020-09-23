Артем Цыгулев
№1
Вратарь
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Команда
Салют
Гражданство
Россия
Дата рождения
26 июня 1995 (25) лет
Рост
190
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.09.2020 23 сент. 2020 ср 17:00
Салют
1(3) : 1(4)
Арсенал
23.09.2020 23 сент. 2020 ср 17:00
был в запасе
Россия. Кубок Групповой этап, 1 тур
Салют
1(3)
Арсенал
1(4)
был в запасе