Окай Йокушлу №35 Полузащитник Подписаться

Команда Вест Бромвич

Гражданство Турция

Дата рождения 9 марта 1994 (27) лет

Рост 191

Забил очень красивый и важный гол на молодежном ЧМ – подсек мяч и перебросил вратаря, который даже не слишком далеко вышел из ворот. Это был победный гол в последнем туре группового этапа.