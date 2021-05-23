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Окай Йокушлу
№35
Полузащитник
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Команда
Вест Бромвич
Гражданство
Турция
Дата рождения
9 марта 1994 (27) лет
Рост
191
Забил очень красивый и важный гол на молодежном ЧМ – подсек мяч и перебросил вратаря, который даже не слишком далеко вышел из ворот. Это был победный гол в последнем туре группового этапа.
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
отборочные матчи к чм. европа
испания. примера
испания. кубок
лига наций. лига в
Сезон:
2020/2021
23.05.2021
23 мая 2021
вс
18:00
Лидс
3 : 1
Вест Бромвич
23.05.2021
23 мая 2021
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Лидс
3
Вест Бромвич
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 38 тур
19.05.2021
19 мая 2021
ср
22:15
Вест Бромвич
1 : 3
Вест Хэм
40'
40'
40'
19.05.2021
19 мая 2021
ср
22:15
минуты: 1' - 85'
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Вест Бромвич
1
Вест Хэм
3
минуты: 1' - 85' / Англия. Премьер-лига, 37 тур
16.05.2021
16 мая 2021
вс
18:30
Вест Бромвич
1 : 2
Ливерпуль
16.05.2021
16 мая 2021
вс
18:30
минуты: 1' - 75'
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Вест Бромвич
1
Ливерпуль
2
минуты: 1' - 75' / Англия. Премьер-лига, 36 тур
09.05.2021
09 мая 2021
вс
21:00
Арсенал
3 : 1
Вест Бромвич
09.05.2021
09 мая 2021
вс
21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Арсенал
3
Вест Бромвич
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 35 тур
03.05.2021
03 мая 2021
пн
20:00
Вест Бромвич
1 : 1
Вулверхэмптон
03.05.2021
03 мая 2021
пн
20:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Вест Бромвич
1
Вулверхэмптон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 34 тур
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
21:00
Астон Вилла
2 : 2
Вест Бромвич
77'
77'
77'
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Астон Вилла
2
Вест Бромвич
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 33 тур
22.04.2021
22 апр. 2021
чт
22:00
Лестер Сити
3 : 0
Вест Бромвич
57'
57'
57'
22.04.2021
22 апр. 2021
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Лестер Сити
3
Вест Бромвич
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 32 тур
12.04.2021
12 апр. 2021
пн
20:00
Вест Бромвич
3 : 0
Саутгемптон
12.04.2021
12 апр. 2021
пн
20:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Вест Бромвич
3
Саутгемптон
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 31 тур
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
14:30
Челси
2 : 5
Вест Бромвич
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
14:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Челси
2
Вест Бромвич
5
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
13.03.2021
13 марта 2021
сб
18:00
Кристал Пэлас
1 : 0
Вест Бромвич
13.03.2021
13 марта 2021
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Кристал Пэлас
1
Вест Бромвич
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 28 тур
07.03.2021
07 марта 2021
вс
15:00
Вест Бромвич
0 : 0
Ньюкасл Юнайтед
07.03.2021
07 марта 2021
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Вест Бромвич
0
Ньюкасл Юнайтед
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
04.03.2021
04 марта 2021
чт
21:00
Вест Бромвич
0 : 1
Эвертон
82'
82'
82'
04.03.2021
04 марта 2021
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Вест Бромвич
0
Эвертон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 29 тур
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
18:00
Вест Бромвич
1 : 0
Брайтон & Хов
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Вест Бромвич
1
Брайтон & Хов
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 26 тур
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
18:00
Бернли
0 : 0
Вест Бромвич
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Бернли
0
Вест Бромвич
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 25 тур
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
17:00
Вест Бромвич
1 : 1
Манчестер Юнайтед
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 67'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Вест Бромвич
1
Манчестер Юнайтед
1
минуты: 1' - 67' / Англия. Премьер-лига, 24 тур
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
15:00
Тоттенхэм
2 : 0
Вест Бромвич
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
15:00
минуты: 78' - 90'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Тоттенхэм
2
Вест Бромвич
0
минуты: 78' - 90' / Англия. Премьер-лига, 23 тур