Александр Канищев
№56
Нападающий
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Команда
Чертаново
Гражданство
Россия
Дата рождения
16 янв. 1998 (23) года
Рост
178
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.05.2021 15 мая 2021 сб 14:00
Спартак-2
4 : 3
Чертаново
15.05.2021 15 мая 2021 сб 14:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 42 тур
Спартак-2
4
Чертаново
3
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 42 тур
08.05.2021 08 мая 2021 сб 15:00
Чертаново
1 : 3
Нижний Новгород
08.05.2021 08 мая 2021 сб 15:00
минуты: 70' - 90'
Россия. ФНЛ, 41 тур
Чертаново
1
Нижний Новгород
3
минуты: 70' - 90' / Россия. ФНЛ, 41 тур
02.05.2021 02 мая 2021 вс 13:00
Енисей
1 : 1
Чертаново
02.05.2021 02 мая 2021 вс 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 40 тур
Енисей
1
Чертаново
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 40 тур
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 19:00
Чертаново
2 : 3
Оренбург
64'
64'
64'
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 19:00
64'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 39 тур
Чертаново
2
Оренбург
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 39 тур
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 16:00
Чайка
1 : 1
Чертаново
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 16:00
минуты: 1' - 64'
Россия. ФНЛ, 38 тур
Чайка
1
Чертаново
1
минуты: 1' - 64' / Россия. ФНЛ, 38 тур
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 15:00
Чертаново
0 : 4
СКА-Хабаровск
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Чертаново
0
СКА-Хабаровск
4
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 37 тур
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 15:00
Чертаново
2 : 4
Велес
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 15:00
минуты: 71' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Чертаново
2
Велес
4
минуты: 71' - 90' / Россия. ФНЛ, 36 тур
02.04.2021 02 апр. 2021 пт 14:00
Краснодар-2
1 : 0
Чертаново
02.04.2021 02 апр. 2021 пт 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Краснодар-2
1
Чертаново
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 34 тур
28.03.2021 28 марта 2021 вс 16:00
Чертаново
0 : 1
Акрон
28.03.2021 28 марта 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 80'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Чертаново
0
Акрон
1
минуты: 1' - 80' / Россия. ФНЛ, 33 тур
24.03.2021 24 марта 2021 ср 19:00
Торпедо
3 : 0
Чертаново
24.03.2021 24 марта 2021 ср 19:00
минуты: 1' - 72'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Торпедо
3
Чертаново
0
минуты: 1' - 72' / Россия. ФНЛ, 32 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 15:00
Факел
4 : 1
Чертаново
14.03.2021 14 марта 2021 вс 15:00
минуты: 1' - 29'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Факел
4
Чертаново
1
минуты: 1' - 29' / Россия. ФНЛ, 30 тур
10.03.2021 10 марта 2021 ср 18:00
Чертаново
1 : 1
Волгарь
54'
54'
54'
10.03.2021 10 марта 2021 ср 18:00
54'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Чертаново
1
Волгарь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 29 тур
06.03.2021 06 марта 2021 сб 14:00
Крылья Советов
5 : 0
Чертаново
06.03.2021 06 марта 2021 сб 14:00
минуты: 1' - 81'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Крылья Советов
5
Чертаново
0
минуты: 1' - 81' / Россия. ФНЛ, 28 тур
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 15:00
Текстильщик
1 : 0
Чертаново
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 15:00
минуты: 1' - 82'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Текстильщик
1
Чертаново
0
минуты: 1' - 82' / Россия. ФНЛ, 27 тур
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 15:00
Алания
3 : 1
Чертаново
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 26 тур
Алания
3
Чертаново
1
был в запасе
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 15:00
Чертаново
1 : 0
Нефтехимик
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Чертаново
1
Нефтехимик
0
был в запасе