Эрнестас Велюлис
№16
Полузащитник
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Команда
Судува
Гражданство
Литва
Дата рождения
22 авг. 1992 (28) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 18:00
Казахстан
1 : 2
Литва
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 18:00
был в запасе
Лига наций. Лига С, 6 тур
Казахстан
1
Литва
2
был в запасе
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 20:00
Белоруссия
2 : 0
Литва
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 20:00
был в запасе
Лига наций. Лига С, 5 тур
Белоруссия
2
Литва
0
был в запасе