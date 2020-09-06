Владимир Амброш
№11
Полузащитник
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Команда
Петрокуб
Гражданство
Молдова
Дата рождения
30 дек. 1993 (27) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.09.2020 06 сент. 2020 вс 19:00
Словения
1 : 0
Молдавия
06.09.2020 06 сент. 2020 вс 19:00
был в запасе
Лига наций. Лига С, 2 тур
Словения
1
Молдавия
0
был в запасе