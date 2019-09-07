Евгений Челядник
№30
Защитник
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Команда
Гражданство
Молдова
Дата рождения
9 окт. 1990 (30) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
07.09.2019 07 сент. 2019 сб 19:00
Исландия
3 : 0
Молдавия
07.09.2019 07 сент. 2019 сб 19:00
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 5 тур
Исландия
3
Молдавия
0
был в запасе