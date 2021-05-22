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Адам Уна
№7
Полузащитник
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Команда
Кротоне
Гражданство
Франция
Дата рождения
11 нояб. 1996 (24) года
Рост
169
Вес
61
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
франция. лига 1
франция. кубок
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
2018/2019
2017/2018
22.05.2021
22 мая 2021
сб
21:45
Кротоне
0 : 0
Фиорентина
22.05.2021
22 мая 2021
сб
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0
Фиорентина
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
16.05.2021
16 мая 2021
вс
16:00
Беневенто
1 : 1
Кротоне
16.05.2021
16 мая 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 83'
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1
Кротоне
1
минуты: 1' - 83' / Италия. Серия А, 37 тур
13.05.2021
13 мая 2021
чт
21:45
Кротоне
2 : 1
Верона
2'
2'
2'
13.05.2021
13 мая 2021
чт
21:45
2'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Кротоне
2
Верона
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
09.05.2021
09 мая 2021
вс
19:00
Рома
5 : 0
Кротоне
09.05.2021
09 мая 2021
вс
19:00
минуты: 1' - 87'
Италия. Серия А, 35 тур
Рома
5
Кротоне
0
минуты: 1' - 87' / Италия. Серия А, 35 тур
01.05.2021
01 мая 2021
сб
19:00
Кротоне
0 : 2
Интер
01.05.2021
01 мая 2021
сб
19:00
минуты: 1' - 72'
Италия. Серия А, 34 тур
Кротоне
0
Интер
2
минуты: 1' - 72' / Италия. Серия А, 34 тур
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
19:00
Парма
3 : 4
Кротоне
45'
45'
45'
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
19:00
45'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Парма
3
Кротоне
4
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
16:00
Кротоне
1 : 2
Удинезе
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
16:00
минуты: 1' - 77'
Италия. Серия А, 31 тур
Кротоне
1
Удинезе
2
минуты: 1' - 77' / Италия. Серия А, 31 тур
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
16:00
Специя
3 : 2
Кротоне
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Специя
3
Кротоне
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
Наполи
4 : 3
Кротоне
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 29 тур
Наполи
4
Кротоне
3
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 29 тур
12.03.2021
12 марта 2021
пт
17:00
Лацио
3 : 2
Кротоне
12.03.2021
12 марта 2021
пт
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Лацио
3
Кротоне
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
07.03.2021
07 марта 2021
вс
17:00
Кротоне
4 : 2
Торино
90'
90'
90'
90'
90'
90'
07.03.2021
07 марта 2021
вс
17:00
90'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Кротоне
4
Торино
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
03.03.2021
03 марта 2021
ср
22:45
Аталанта
5 : 1
Кротоне
03.03.2021
03 марта 2021
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Аталанта
5
Кротоне
1
был в запасе
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
17:00
Кротоне
0 : 2
Кальяри
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Кротоне
0
Кальяри
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
22.02.2021
22 февр. 2021
пн
22:45
Ювентус
3 : 0
Кротоне
22.02.2021
22 февр. 2021
пн
22:45
минуты: 1' - 72'
Италия. Серия А, 23 тур
Ювентус
3
Кротоне
0
минуты: 1' - 72' / Италия. Серия А, 23 тур
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
20:00
Кротоне
1 : 2
Сассуоло
26'
26'
26'
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
20:00
26'
минуты: 1' - 89'
Италия. Серия А, 22 тур
Кротоне
1
Сассуоло
2
минуты: 1' - 89' / Италия. Серия А, 22 тур
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
17:00
Милан
4 : 0
Кротоне
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 64'
Италия. Серия А, 21 тур
Милан
4
Кротоне
0
минуты: 1' - 64' / Италия. Серия А, 21 тур
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
20:00
Фиорентина
1 : 0
Кальяри
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
20:00
минуты: 80' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Фиорентина
1
Кальяри
0
минуты: 80' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
22:45
Рома
3 : 2
Кальяри
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Рома
3
Кальяри
2
был в запасе
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
20:00
Кальяри
2 : 2
Специя
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
20:00
минуты: 1' - 77'
Италия. Серия А, 9 тур
Кальяри
2
Специя
2
минуты: 1' - 77' / Италия. Серия А, 9 тур
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
22:45
Ювентус
2 : 0
Кальяри
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
22:45
минуты: 1' - 81'
Италия. Серия А, 8 тур
Ювентус
2
Кальяри
0
минуты: 1' - 81' / Италия. Серия А, 8 тур
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