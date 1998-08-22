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Николя Жанвье
№35
Полузащитник
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Команда
Ренн
Гражданство
Франция
Дата рождения
11 авг. 1998 (22) года
Рост
171
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
18.05.2019
18 мая 2019
сб
22:00
Страсбур
0 : 2
Ренн
18.05.2019
18 мая 2019
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Страсбур
0
Ренн
2
был в запасе
09.04.2019
09 апр. 2019
вт
20:00
Ним
3 : 1
Ренн
09.04.2019
09 апр. 2019
вт
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Ним
3
Ренн
1
был в запасе
06.04.2019
06 апр. 2019
сб
21:00
Анжер
3 : 3
Ренн
06.04.2019
06 апр. 2019
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Анжер
3
Ренн
3
был в запасе
24.02.2019
24 февр. 2019
вс
19:00
Ренн
1 : 1
Марсель
24.02.2019
24 февр. 2019
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Ренн
1
Марсель
1
был в запасе
17.02.2019
17 февр. 2019
вс
19:00
Реймс
2 : 0
Ренн
17.02.2019
17 февр. 2019
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Реймс
2
Ренн
0
был в запасе
02.12.2018
02 дек. 2018
вс
19:00
Ренн
1 : 4
Страсбур
02.12.2018
02 дек. 2018
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Ренн
1
Страсбур
4
был в запасе
03.11.2018
03 нояб. 2018
сб
22:00
Кан
1 : 2
Ренн
03.11.2018
03 нояб. 2018
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Кан
1
Ренн
2
был в запасе
21.10.2018
21 окт. 2018
вс
18:00
Сент-Этьен
1 : 1
Ренн
21.10.2018
21 окт. 2018
вс
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Сент-Этьен
1
Ренн
1
был в запасе