Дмитрий Зорников
№35
Вратарь
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Команда
Интер
Гражданство
Россия
Дата рождения
28 апр. 1997 (24) года
Рост
193
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
25.11.2017 25 нояб. 2017 сб 14:00
Авангард
0 : 0
Химки
25.11.2017 25 нояб. 2017 сб 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Авангард
0
Химки
0
был в запасе
12.11.2017 12 нояб. 2017 вс 14:00
Крылья Советов
2 : 0
Химки
12.11.2017 12 нояб. 2017 вс 14:00
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Крылья Советов
2
Химки
0
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 8:00
Луч
1 : 1
Химки
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 8:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 21 тур
Луч
1
Химки
1
был в запасе
28.10.2017 28 окт. 2017 сб 15:00
Химки
2 : 1
Кубань (ЛФЛ)
28.10.2017 28 окт. 2017 сб 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Химки
2
Кубань (ЛФЛ)
1
был в запасе
14.10.2017 14 окт. 2017 сб 18:00
Химки
1 : 1
Зенит-2
14.10.2017 14 окт. 2017 сб 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 18 тур
Химки
1
Зенит-2
1
был в запасе
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 16:00
Химки
1 : 0
Балтика
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Химки
1
Балтика
0
был в запасе