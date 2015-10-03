Андреа Морелло
№97
Защитник
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Команда
Торино
Гражданство
Италия
Дата рождения
16 июля 1997 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
03.10.2015 03 окт. 2015 сб 19:00
Карпи
2 : 1
Торино
03.10.2015 03 окт. 2015 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Карпи
2
Торино
1
был в запасе