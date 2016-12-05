Дмитрий Щербак
№99
Полузащитник
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Команда
Ворскла
Гражданство
Украина
Дата рождения
8 дек. 1996 (24) года
Рост
182
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.12.2016 05 дек. 2016 пн 19:30
Арсенал
1 : 0
Анжи
05.12.2016 05 дек. 2016 пн 19:30
минуты: 87' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Арсенал
1
Анжи
0
минуты: 87' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
01.12.2016 01 дек. 2016 чт 20:30
Анжи
3 : 1
Амкар
01.12.2016 01 дек. 2016 чт 20:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Анжи
3
Амкар
1
был в запасе
27.11.2016 27 нояб. 2016 вс 16:30
Ростов
2 : 0
Анжи
27.11.2016 27 нояб. 2016 вс 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
2
Анжи
0
был в запасе
19.11.2016 19 нояб. 2016 сб 17:00
Анжи
0 : 1
Уфа
19.11.2016 19 нояб. 2016 сб 17:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Анжи
0
Уфа
1
был в запасе
05.11.2016 05 нояб. 2016 сб 18:30
Локомотив
4 : 0
Анжи
05.11.2016 05 нояб. 2016 сб 18:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
4
Анжи
0
был в запасе
30.10.2016 30 окт. 2016 вс 19:30
Анжи
0 : 0
Краснодар
30.10.2016 30 окт. 2016 вс 19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Анжи
0
Краснодар
0
был в запасе
22.10.2016 22 окт. 2016 сб 12:00
Томь
0 : 3
Анжи
22.10.2016 22 окт. 2016 сб 12:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Томь
0
Анжи
3
был в запасе
17.10.2016 17 окт. 2016 пн 19:30
Анжи
0 : 0
Ахмат
17.10.2016 17 окт. 2016 пн 19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Анжи
0
Ахмат
0
был в запасе
01.10.2016 01 окт. 2016 сб 14:30
Крылья Советов
2 : 1
Анжи
01.10.2016 01 окт. 2016 сб 14:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Крылья Советов
2
Анжи
1
был в запасе
25.09.2016 25 сент. 2016 вс 19:30
Анжи
2 : 2
Зенит
25.09.2016 25 сент. 2016 вс 19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Анжи
2
Зенит
2
был в запасе
17.09.2016 17 сент. 2016 сб 16:30
Урал
0 : 1
Анжи
17.09.2016 17 сент. 2016 сб 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Урал
0
Анжи
1
был в запасе
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 18:00
Оренбург
0 : 0
Анжи
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Оренбург
0
Анжи
0
был в запасе
28.08.2016 28 авг. 2016 вс 21:30
Анжи
0 : 2
Спартак
28.08.2016 28 авг. 2016 вс 21:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Анжи
0
Спартак
2
был в запасе
19.08.2016 19 авг. 2016 пт 19:30
Рубин
1 : 2
Анжи
19.08.2016 19 авг. 2016 пт 19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Рубин
1
Анжи
2
был в запасе
14.08.2016 14 авг. 2016 вс 20:00
Анжи
1 : 0
Арсенал
14.08.2016 14 авг. 2016 вс 20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Анжи
1
Арсенал
0
был в запасе