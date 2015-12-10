Рафаэл Анастасиу
№25
Защитник
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Команда
АПОЭЛ
Гражданство
Кипр
Дата рождения
9 июня 1997 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
10.12.2015 10 дек. 2015 чт 23:05
АПОЭЛ
1 : 3
Спарта
10.12.2015 10 дек. 2015 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
АПОЭЛ
1
Спарта
3
был в запасе
05.11.2015 05 нояб. 2015 чт 23:05
Астерас
2 : 0
АПОЭЛ
05.11.2015 05 нояб. 2015 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Астерас
2
АПОЭЛ
0
был в запасе
01.10.2015 01 окт. 2015 чт 20:00
Спарта
2 : 0
АПОЭЛ
01.10.2015 01 окт. 2015 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Спарта
2
АПОЭЛ
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур