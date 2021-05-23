Стевен Бергвейн
№23
Нападающий
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Команда
Тоттенхэм
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
8 окт. 1997 (23) года
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 18:00
Лестер Сити
2 : 4
Тоттенхэм
58'
58'
58'
23.05.2021 23 мая 2021 вс 18:00
минуты: 1' - 68'
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Лестер Сити
2
Тоттенхэм
4
минуты: 1' - 68' / Англия. Премьер-лига, 38 тур
19.05.2021 19 мая 2021 ср 20:00
Тоттенхэм
1 : 2
Астон Вилла
8'
8'
8'
19.05.2021 19 мая 2021 ср 20:00
8'
минуты: 1' - 72'
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Тоттенхэм
1
Астон Вилла
2
минуты: 1' - 72' / Англия. Премьер-лига, 37 тур
16.05.2021 16 мая 2021 вс 16:05
Тоттенхэм
2 : 0
Вулверхэмптон
16.05.2021 16 мая 2021 вс 16:05
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Тоттенхэм
2
Вулверхэмптон
0
был в запасе
08.05.2021 08 мая 2021 сб 14:30
Лидс
3 : 1
Тоттенхэм
08.05.2021 08 мая 2021 сб 14:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Лидс
3
Тоттенхэм
1
был в запасе
02.05.2021 02 мая 2021 вс 21:15
Тоттенхэм
4 : 0
Шеффилд Юнайтед
02.05.2021 02 мая 2021 вс 21:15
минуты: 75' - 90'
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Тоттенхэм
4
Шеффилд Юнайтед
0
минуты: 75' - 90' / Англия. Премьер-лига, 34 тур
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 20:00
Тоттенхэм
2 : 1
Саутгемптон
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 20:00
минуты: 83' - 90'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Тоттенхэм
2
Саутгемптон
1
минуты: 83' - 90' / Англия. Премьер-лига, 29 тур
21.03.2021 21 марта 2021 вс 22:30
Астон Вилла
0 : 2
Тоттенхэм
21.03.2021 21 марта 2021 вс 22:30
минуты: 66' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Астон Вилла
0
Тоттенхэм
2
минуты: 66' - 90' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
07.03.2021 07 марта 2021 вс 22:15
Тоттенхэм
4 : 1
Кристал Пэлас
07.03.2021 07 марта 2021 вс 22:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Тоттенхэм
4
Кристал Пэлас
1
был в запасе
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 20:30
Манчестер Сити
3 : 0
Тоттенхэм
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Манчестер Сити
3
Тоттенхэм
0
был в запасе
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 15:00
Тоттенхэм
2 : 0
Вест Бромвич
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 15:00
минуты: 74' - 90'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Тоттенхэм
2
Вест Бромвич
0
минуты: 74' - 90' / Англия. Премьер-лига, 23 тур
04.02.2021 04 февр. 2021 чт 23:00
Тоттенхэм
0 : 1
Челси
04.02.2021 04 февр. 2021 чт 23:00
минуты: 1' - 69'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Тоттенхэм
0
Челси
1
минуты: 1' - 69' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 22:15
Брайтон & Хов
1 : 0
Тоттенхэм
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 22:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Брайтон & Хов
1
Тоттенхэм
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 21 тур
28.01.2021 28 янв. 2021 чт 23:00
Тоттенхэм
1 : 3
Ливерпуль
30'
30'
30'
28.01.2021 28 янв. 2021 чт 23:00
минуты: 1' - 81'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Тоттенхэм
1
Ливерпуль
3
минуты: 1' - 81' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 17:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 3
Тоттенхэм
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 87'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Шеффилд Юнайтед
1
Тоттенхэм
3
минуты: 1' - 87' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
02.01.2021 02 янв. 2021 сб 15:30
Тоттенхэм
3 : 0
Лидс
02.01.2021 02 янв. 2021 сб 15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Тоттенхэм
3
Лидс
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 17 тур
27.12.2020 27 дек. 2020 вс 22:15
Вулверхэмптон
1 : 1
Тоттенхэм
27.12.2020 27 дек. 2020 вс 22:15
минуты: 63' - 90'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Вулверхэмптон
1
Тоттенхэм
1
минуты: 63' - 90' / Англия. Премьер-лига, 15 тур
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:15
Тоттенхэм
0 : 2
Лестер Сити
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Тоттенхэм
0
Лестер Сити
2
был в запасе
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 23:00
Ливерпуль
2 : 1
Тоттенхэм
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 23:00
минуты: 1' - 76'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Ливерпуль
2
Тоттенхэм
1
минуты: 1' - 76' / Англия. Премьер-лига, 13 тур
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 17:15
Кристал Пэлас
1 : 1
Тоттенхэм
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 17:15
минуты: 1' - 85'
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
1
Тоттенхэм
1
минуты: 1' - 85' / Англия. Премьер-лига, 12 тур
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 19:30
Тоттенхэм
2 : 0
Арсенал
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 19:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2
Арсенал
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 11 тур