Димитри Берто
№40
Вратарь
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Команда
Монпелье
Гражданство
Франция
Дата рождения
6 июня 1998 (22) года
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 22:00
Нант
1 : 2
Монпелье
23.05.2021 23 мая 2021 вс 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 38 тур
Нант
1
Монпелье
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 38 тур
16.05.2021 16 мая 2021 вс 22:00
Монпелье
0 : 0
Брест
16.05.2021 16 мая 2021 вс 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Монпелье
0
Брест
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 37 тур
09.05.2021 09 мая 2021 вс 16:00
Страсбур
2 : 3
Монпелье
09.05.2021 09 мая 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Страсбур
2
Монпелье
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 36 тур
02.05.2021 02 мая 2021 вс 18:05
Монпелье
1 : 2
Сент-Этьен
02.05.2021 02 мая 2021 вс 18:05
был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Монпелье
1
Сент-Этьен
2
был в запасе
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 14:00
Ницца
3 : 1
Монпелье
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 14:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Ницца
3
Монпелье
1
был в запасе
16.04.2021 16 апр. 2021 пт 22:00
Лилль
1 : 1
Монпелье
16.04.2021 16 апр. 2021 пт 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Лилль
1
Монпелье
1
был в запасе
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 22:00
Монпелье
3 : 3
Марсель
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Монпелье
3
Марсель
3
был в запасе
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 14:00
Анжер
1 : 1
Монпелье
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 14:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Анжер
1
Монпелье
1
был в запасе
21.03.2021 21 марта 2021 вс 17:00
Монпелье
3 : 1
Бордо
21.03.2021 21 марта 2021 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Монпелье
3
Бордо
1
был в запасе
03.03.2021 03 марта 2021 ср 23:00
Монпелье
1 : 1
Лорьян
03.03.2021 03 марта 2021 ср 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Монпелье
1
Лорьян
1
был в запасе
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 23:00
Лион
1 : 2
Монпелье
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Лион
1
Монпелье
2
был в запасе
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 21:00
Метц
1 : 1
Монпелье
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Метц
1
Монпелье
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 19:00
Монпелье
1 : 2
Ланс
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Монпелье
1
Ланс
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
22.01.2021 22 янв. 2021 пт 23:00
ПСЖ
4 : 0
Монпелье
22.01.2021 22 янв. 2021 пт 23:00
минуты: 21' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
ПСЖ
4
Монпелье
0
минуты: 21' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
15.01.2021 15 янв. 2021 пт 23:00
Монпелье
2 : 3
Монако
15.01.2021 15 янв. 2021 пт 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Монпелье
2
Монако
3
был в запасе
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
Монпелье
1 : 1
Нант
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Монпелье
1
Нант
1
был в запасе
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 23:00
Марсель
3 : 1
Монпелье
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Марсель
3
Монпелье
1
был в запасе
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 23:00
Монпелье
2 : 3
Лилль
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Монпелье
2
Лилль
3
был в запасе
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 15:00
Брест
2 : 2
Монпелье
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 15:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Брест
2
Монпелье
2
был в запасе
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 21:00
Монпелье
0 : 2
Метц
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Монпелье
0
Метц
2
был в запасе