Кельвен Амьен-Аду
№39
Защитник
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Команда
Тулуза
Гражданство
Франция
Дата рождения
8 февр. 1998 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.02.2020 15 февр. 2020 сб 22:00
Тулуза
0 : 2
Ницца
15.02.2020 15 февр. 2020 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Тулуза
0
Ницца
2
был в запасе
11.01.2020 11 янв. 2020 сб 22:00
Тулуза
2 : 5
Брест
11.01.2020 11 янв. 2020 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Тулуза
2
Брест
5
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 22:45
Ницца
3 : 0
Тулуза
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 22:45
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Ницца
3
Тулуза
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 22:00
Тулуза
0 : 1
Реймс
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Тулуза
0
Реймс
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
07.12.2019 07 дек. 2019 сб 22:00
Страсбур
4 : 2
Тулуза
07.12.2019 07 дек. 2019 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Страсбур
4
Тулуза
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 23:00
Тулуза
0 : 2
Марсель
86'
86'
86'
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Тулуза
0
Марсель
2
был в запасе
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 19:00
Монпелье
3 : 0
Тулуза
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Монпелье
3
Тулуза
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур
02.11.2019 02 нояб. 2019 сб 22:00
Тулуза
2 : 3
Лион
02.11.2019 02 нояб. 2019 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
2
Лион
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 17:00
Ренн
3 : 2
Тулуза
79'
79'
79'
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Ренн
3
Тулуза
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 11 тур
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 21:00
Тулуза
2 : 1
Лилль
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
2
Лилль
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 10 тур
05.10.2019 05 окт. 2019 сб 21:00
Тулуза
1 : 3
Бордо
05.10.2019 05 окт. 2019 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Тулуза
1
Бордо
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 9 тур
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 21:00
Метц
2 : 2
Тулуза
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Метц
2
Тулуза
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 8 тур
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 20:00
Тулуза
0 : 2
Анжер
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Тулуза
0
Анжер
2
был в запасе
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 21:00
Ним
1 : 0
Тулуза
75'
75'
75'
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Ним
1
Тулуза
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 6 тур
15.09.2019 15 сент. 2019 вс 18:00
Сент-Этьен
2 : 2
Тулуза
15.09.2019 15 сент. 2019 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Сент-Этьен
2
Тулуза
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 5 тур
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 21:00
Тулуза
2 : 0
Амьен
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Тулуза
2
Амьен
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 4 тур
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 21:00
Тулуза
1 : 0
Дижон
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Тулуза
1
Дижон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 2 тур
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 21:00
Брест
1 : 1
Тулуза
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Брест
1
Тулуза
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 1 тур