Янни Регасел
№23
Защитник
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Команда
Дуйсбург
Гражданство
Германия
Дата рождения
13 янв. 1996 (25) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.10.2018 31 окт. 2018 ср 22:45
Арминия
0 : 3
Дуйсбург
31.10.2018 31 окт. 2018 ср 22:45
был в запасе
Германия. Кубок, 1/16 финала
Арминия
0
Дуйсбург
3
был в запасе
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 16:30
Дассендорф
0 : 1
Дуйсбург
65'
65'
65'
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/32 финала
Дассендорф
0
Дуйсбург
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/32 финала