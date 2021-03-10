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Коронавирус
Максим Сидоров
№11
Нападающий
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Команда
Текстильщик
Гражданство
Россия
Дата рождения
11 окт. 1991 (29) лет
Рост
169
Вес
60
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок групповой этап
Сезон:
2020/2021
10.03.2021
10 марта 2021
ср
16:00
Иртыш
0 : 1
Текстильщик
10.03.2021
10 марта 2021
ср
16:00
минуты: 1' - 65'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Иртыш
0
Текстильщик
1
минуты: 1' - 65' / Россия. ФНЛ, 29 тур
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
15:00
Текстильщик
1 : 0
Чертаново
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Текстильщик
1
Чертаново
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 27 тур
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
13:00
Енисей
1 : 0
Текстильщик
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
13:00
минуты: 1' - 64'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Енисей
1
Текстильщик
0
минуты: 1' - 64' / Россия. ФНЛ, 25 тур
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
15:00
Чайка
1 : 3
Текстильщик
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
15:00
минуты: 80' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
1
Текстильщик
3
минуты: 80' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
11.11.2020
11 нояб. 2020
ср
15:00
Текстильщик
1 : 0
Балтика
11.11.2020
11 нояб. 2020
ср
15:00
минуты: 1' - 83'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Текстильщик
1
Балтика
0
минуты: 1' - 83' / Россия. ФНЛ, 21 тур
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
14:00
Акрон
3 : 1
Текстильщик
80'
80'
80'
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Акрон
3
Текстильщик
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 19 тур
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
17:30
Волгарь
0 : 0
Текстильщик
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Волгарь
0
Текстильщик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур
09.10.2020
09 окт. 2020
пт
14:00
Текстильщик
0 : 3
Крылья Советов
09.10.2020
09 окт. 2020
пт
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Текстильщик
0
Крылья Советов
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 14 тур