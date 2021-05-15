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Максим Ширяев
№12
Защитник
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Команда
Нефтехимик
Гражданство
Россия
Дата рождения
13 июля 1995 (25) лет
Рост
189
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2020/2021
15.05.2021
15 мая 2021
сб
16:00
Чайка
1 : 0
Нефтехимик
15.05.2021
15 мая 2021
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 42 тур
Чайка
1
Нефтехимик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 42 тур
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
Нефтехимик
2 : 0
Велес
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 40 тур
Нефтехимик
2
Велес
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 40 тур
28.04.2021
28 апр. 2021
ср
18:00
Нефтехимик
2 : 1
Балтика
28.04.2021
28 апр. 2021
ср
18:00
минуты: 77' - 90'
Россия. ФНЛ, 39 тур
Нефтехимик
2
Балтика
1
минуты: 77' - 90' / Россия. ФНЛ, 39 тур
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
16:00
Краснодар-2
1 : 1
Нефтехимик
81'
81'
81'
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 38 тур
Краснодар-2
1
Нефтехимик
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 38 тур
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
16:00
Нефтехимик
3 : 2
Акрон
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Нефтехимик
3
Акрон
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 37 тур
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
Нефтехимик
2 : 2
Торпедо
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Нефтехимик
2
Торпедо
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 36 тур
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
18:00
Нефтехимик
1 : 1
Шинник
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 35 тур
Нефтехимик
1
Шинник
1
был в запасе
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
Факел
1 : 1
Нефтехимик
64'
64'
64'
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Факел
1
Нефтехимик
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 34 тур
28.03.2021
28 марта 2021
вс
17:00
Нефтехимик
1 : 1
Волгарь
28.03.2021
28 марта 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Нефтехимик
1
Волгарь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 33 тур
24.03.2021
24 марта 2021
ср
15:00
Крылья Советов
2 : 0
Нефтехимик
24.03.2021
24 марта 2021
ср
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Крылья Советов
2
Нефтехимик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
15:00
Алания
1 : 1
Нефтехимик
14.03.2021
14 марта 2021
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Алания
1
Нефтехимик
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
10.03.2021
10 марта 2021
ср
14:00
Спартак-2
0 : 1
Нефтехимик
10.03.2021
10 марта 2021
ср
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
Спартак-2
0
Нефтехимик
1
был в запасе
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
13:30
Нефтехимик
2 : 0
Томь
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
13:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Нефтехимик
2
Томь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 26 тур
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
14:00
Нефтехимик
0 : 1
Нижний Новгород
57'
57'
57'
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Нефтехимик
0
Нижний Новгород
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
13:00
Енисей
1 : 0
Нефтехимик
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Енисей
1
Нефтехимик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
15:00
Нефтехимик
1 : 2
Оренбург
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Нефтехимик
1
Оренбург
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
14:00
Велес
3 : 1
Нефтехимик
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
14:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Велес
3
Нефтехимик
1
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 20 тур
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
18:00
Балтика
0 : 1
Нефтехимик
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Балтика
0
Нефтехимик
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 19 тур
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
18:00
Нефтехимик
5 : 0
Краснодар-2
77'
77'
77'
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
18:00
минуты: 1' - 79'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Нефтехимик
5
Краснодар-2
0
минуты: 1' - 79' / Россия. ФНЛ, 18 тур
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
15:00
Акрон
3 : 4
Нефтехимик
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Акрон
3
Нефтехимик
4
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 17 тур
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