Валентин Вуасин
№33
Полузащитник
Подписаться
Команда
Кан
Гражданство
Франция
Дата рождения
19 июня 1996 (24) года
Рост
180
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
14.05.2016 14 мая 2016 сб 22:00
Кан
1 : 0
Бордо
14.05.2016 14 мая 2016 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 38 тур
Кан
1
Бордо
0
был в запасе
31.10.2015 31 окт. 2015 сб 22:00
Бастия
1 : 0
Кан
31.10.2015 31 окт. 2015 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Бастия
1
Кан
0
был в запасе
22.08.2015 22 авг. 2015 сб 21:00
Ницца
2 : 1
Кан
22.08.2015 22 авг. 2015 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Ницца
2
Кан
1
был в запасе