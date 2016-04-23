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Иньиго Гарсия
№28
Полузащитник
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Команда
Эйбар
Гражданство
Испания
Дата рождения
10 янв. 1994 (27) лет
Рост
179
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2015/2016
23.04.2016
23 апр. 2016
сб
23:05
Эйбар
1 : 1
Депортиво
23.04.2016
23 апр. 2016
сб
23:05
был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Эйбар
1
Депортиво
1
был в запасе
03.04.2016
03 апр. 2016
вс
19:15
Эйбар
1 : 2
Вильярреал
03.04.2016
03 апр. 2016
вс
19:15
был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Эйбар
1
Вильярреал
2
был в запасе
18.03.2016
18 марта 2016
пт
22:30
Хетафе
1 : 1
Эйбар
18.03.2016
18 марта 2016
пт
22:30
был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Хетафе
1
Эйбар
1
был в запасе
13.03.2016
13 марта 2016
вс
0:05
Райо Вальекано
1 : 1
Эйбар
13.03.2016
13 марта 2016
вс
0:05
минуты: 89' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Райо Вальекано
1
Эйбар
1
минуты: 89' - 90' / Испания. Примера, 29 тур
21.02.2016
21 февр. 2016
вс
0:05
Сельта
3 : 2
Эйбар
21.02.2016
21 февр. 2016
вс
0:05
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Сельта
3
Эйбар
2
был в запасе
20.12.2015
20 дек. 2015
вс
0:05
Депортиво
2 : 0
Эйбар
20.12.2015
20 дек. 2015
вс
0:05
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Депортиво
2
Эйбар
0
был в запасе
06.12.2015
06 дек. 2015
вс
14:00
Реал Сосьедад
2 : 1
Эйбар
06.12.2015
06 дек. 2015
вс
14:00
был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
2
Эйбар
1
был в запасе
07.11.2015
07 нояб. 2015
сб
22:30
Эйбар
3 : 1
Хетафе
07.11.2015
07 нояб. 2015
сб
22:30
минуты: 88' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Эйбар
3
Хетафе
1
минуты: 88' - 90' / Испания. Примера, 11 тур
26.09.2015
26 сент. 2015
сб
23:00
Эйбар
1 : 1
Сельта
26.09.2015
26 сент. 2015
сб
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Эйбар
1
Сельта
1
был в запасе