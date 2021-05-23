Пабло Форнальс
№18
Полузащитник
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Команда
Вест Хэм
Гражданство
Испания
Дата рождения
22 февр. 1996 (25) лет
Рост
178
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 18:00
Вест Хэм
3 : 0
Саутгемптон
30', 33'
30', 33'
30', 33'
23.05.2021 23 мая 2021 вс 18:00
30', 33'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Вест Хэм
3
Саутгемптон
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 38 тур
19.05.2021 19 мая 2021 ср 22:15
Вест Бромвич
1 : 3
Вест Хэм
19.05.2021 19 мая 2021 ср 22:15
минуты: 1' - 89'
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Вест Бромвич
1
Вест Хэм
3
минуты: 1' - 89' / Англия. Премьер-лига, 37 тур
15.05.2021 15 мая 2021 сб 22:00
Брайтон & Хов
1 : 1
Вест Хэм
15.05.2021 15 мая 2021 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Брайтон & Хов
1
Вест Хэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 36 тур
09.05.2021 09 мая 2021 вс 18:30
Вест Хэм
0 : 1
Эвертон
09.05.2021 09 мая 2021 вс 18:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Вест Хэм
0
Эвертон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 35 тур
03.05.2021 03 мая 2021 пн 22:15
Бернли
1 : 2
Вест Хэм
03.05.2021 03 мая 2021 пн 22:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Бернли
1
Вест Хэм
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 34 тур
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 19:30
Вест Хэм
0 : 1
Челси
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 19:30
минуты: 1' - 69'
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Вест Хэм
0
Челси
1
минуты: 1' - 69' / Англия. Премьер-лига, 33 тур
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 14:30
Ньюкасл Юнайтед
3 : 2
Вест Хэм
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 14:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Ньюкасл Юнайтед
3
Вест Хэм
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 32 тур
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:05
Вест Хэм
3 : 2
Лестер Сити
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:05
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Вест Хэм
3
Лестер Сити
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 31 тур
05.04.2021 05 апр. 2021 пн 22:15
Вулверхэмптон
2 : 3
Вест Хэм
14'
14'
14'
05.04.2021 05 апр. 2021 пн 22:15
14'
минуты: 1' - 78'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Вулверхэмптон
2
Вест Хэм
3
минуты: 1' - 78' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
08.03.2021 08 марта 2021 пн 23:00
Вест Хэм
2 : 0
Лидс
08.03.2021 08 марта 2021 пн 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Вест Хэм
2
Лидс
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 15:30
Манчестер Сити
2 : 1
Вест Хэм
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Манчестер Сити
2
Вест Хэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 26 тур
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 15:00
Вест Хэм
2 : 1
Тоттенхэм
72'
72'
72'
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 15:00
минуты: 1' - 82'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Вест Хэм
2
Тоттенхэм
1
минуты: 1' - 82' / Англия. Премьер-лига, 25 тур
15.02.2021 15 февр. 2021 пн 21:00
Вест Хэм
3 : 0
Шеффилд Юнайтед
15.02.2021 15 февр. 2021 пн 21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Вест Хэм
3
Шеффилд Юнайтед
0
был в запасе
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 20:30
Фулхэм
0 : 0
Вест Хэм
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Фулхэм
0
Вест Хэм
0
был в запасе
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 23:15
Астон Вилла
1 : 3
Вест Хэм
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 23:15
минуты: 84' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Астон Вилла
1
Вест Хэм
3
минуты: 84' - 90' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 19:30
Вест Хэм
1 : 3
Ливерпуль
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 19:30
минуты: 1' - 62'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Вест Хэм
1
Ливерпуль
3
минуты: 1' - 62' / Англия. Премьер-лига, 21 тур
26.01.2021 26 янв. 2021 вт 21:00
Кристал Пэлас
2 : 3
Вест Хэм
26.01.2021 26 янв. 2021 вт 21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Кристал Пэлас
2
Вест Хэм
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
19.01.2021 19 янв. 2021 вт 21:00
Вест Хэм
2 : 1
Вест Бромвич
19.01.2021 19 янв. 2021 вт 21:00
минуты: 62' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Вест Хэм
2
Вест Бромвич
1
минуты: 62' - 90' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 18:00
Вест Хэм
1 : 0
Бернли
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Вест Хэм
1
Бернли
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
01.01.2021 01 янв. 2021 пт 20:30
Эвертон
0 : 1
Вест Хэм
01.01.2021 01 янв. 2021 пт 20:30
минуты: 1' - 73'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Эвертон
0
Вест Хэм
1
минуты: 1' - 73' / Англия. Премьер-лига, 17 тур