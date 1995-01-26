Марсель Хильсснер
№33
Полузащитник
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Команда
Падерборн
Гражданство
Германия
Дата рождения
30 янв. 1995 (26) лет
Рост
183
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
26.09.2015 26 сент. 2015 сб 16:30
Вердер
0 : 3
Байер
26.09.2015 26 сент. 2015 сб 16:30
минуты: 56' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Вердер
0
Байер
3
минуты: 56' - 90' / Германия. Бундеслига, 7 тур