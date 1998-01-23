Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Игорь Акинфеев
Лионель Месси
Ибраима Конате
Луис Суарес
Эдинсон Кавани
Квинси Промес
Роберт Левандовски
Неймар Да Силва
Карим Бензема
Александр Головин
Испания
Россия
Франция
Нидерланды
Дания
Португалия
Польша
Германия
Словакия
Италия
Хорватия
Интер
Ювентус
Вильярреал
Манчестер Сити
Спартак
Крылья Советов
Челси
Зенит
Ахмат
Лилль
Локомотив
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Зинедин Зидан
Лига чемпионов
Интер
РПЛ
Евро-2020
Испания
Лига Европы
Россия
Криштиану Роналду
Ювентус
Игорь Акинфеев
Вильярреал
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Дмитрий Плетнев
№77
Полузащитник
Подписаться
Команда
Балтика
Гражданство
Россия
Дата рождения
16 янв. 1998 (23) года
Рост
173
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
лига европы плей-офф
Сезон:
2020/2021
2018/2019
2017/2018
15.05.2021
15 мая 2021
сб
13:00
Балтика
0 : 1
Крылья Советов
15.05.2021
15 мая 2021
сб
13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 42 тур
Балтика
0
Крылья Советов
1
был в запасе
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
14:00
Иртыш
0 : 1
Балтика
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 37 тур
Иртыш
0
Балтика
1
был в запасе
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
19:00
Балтика
0 : 1
Томь
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
19:00
минуты: 84' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Балтика
0
Томь
1
минуты: 84' - 90' / Россия. ФНЛ, 36 тур
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
19:00
Чертаново
1 : 2
Балтика
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
19:00
минуты: 77' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Чертаново
1
Балтика
2
минуты: 77' - 90' / Россия. ФНЛ, 35 тур
28.03.2021
28 марта 2021
вс
14:00
Енисей
1 : 2
Балтика
28.03.2021
28 марта 2021
вс
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Енисей
1
Балтика
2
был в запасе
24.03.2021
24 марта 2021
ср
20:30
Балтика
1 : 2
Оренбург
24.03.2021
24 марта 2021
ср
20:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
Балтика
1
Оренбург
2
был в запасе
14.03.2021
14 марта 2021
вс
18:00
Балтика
1 : 0
СКА-Хабаровск
14.03.2021
14 марта 2021
вс
18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 30 тур
Балтика
1
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
15:00
Акрон
0 : 2
Балтика
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 26 тур
Акрон
0
Балтика
2
был в запасе
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
18:00
Балтика
0 : 0
Торпедо
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0
Торпедо
0
был в запасе
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
18:00
Балтика
0 : 0
Факел
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Балтика
0
Факел
0
был в запасе
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
15:00
Волгарь
0 : 0
Балтика
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Волгарь
0
Балтика
0
был в запасе
11.11.2020
11 нояб. 2020
ср
15:00
Текстильщик
1 : 0
Балтика
11.11.2020
11 нояб. 2020
ср
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 21 тур
Текстильщик
1
Балтика
0
был в запасе
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
17:00
Алания
5 : 0
Балтика
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
17:00
минуты: 25' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Алания
5
Балтика
0
минуты: 25' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
18:00
Балтика
0 : 1
Нефтехимик
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 19 тур
Балтика
0
Нефтехимик
1
был в запасе
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
19:00
Балтика
3 : 2
Иртыш
13'
13'
13'
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
19:00
13'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Балтика
3
Иртыш
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 17 тур
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
12:00
Томь
0 : 1
Балтика
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
12:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Томь
0
Балтика
1
был в запасе
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
20:30
Балтика
1 : 2
Чертаново
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
20:30
минуты: 1' - 45'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Балтика
1
Чертаново
2
минуты: 1' - 45' / Россия. ФНЛ, 15 тур