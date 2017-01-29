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Мустафа Сек
№17
Защитник
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Команда
Гражданство
Сенегал
Дата рождения
23 февр. 1996 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2016/2017
2015/2016
29.01.2017
29 янв. 2017
вс
17:00
Сампдория
3 : 2
Рома
29.01.2017
29 янв. 2017
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Сампдория
3
Рома
2
был в запасе
15.01.2017
15 янв. 2017
вс
17:00
Удинезе
0 : 1
Рома
15.01.2017
15 янв. 2017
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Удинезе
0
Рома
1
был в запасе
08.01.2017
08 янв. 2017
вс
17:00
Дженоа
0 : 1
Рома
08.01.2017
08 янв. 2017
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Дженоа
0
Рома
1
был в запасе
22.12.2016
22 дек. 2016
чт
22:45
Рома
3 : 1
Кьево
22.12.2016
22 дек. 2016
чт
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Рома
3
Кьево
1
был в запасе
17.12.2016
17 дек. 2016
сб
22:45
Ювентус
1 : 0
Рома
17.12.2016
17 дек. 2016
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Ювентус
1
Рома
0
был в запасе
12.12.2016
12 дек. 2016
пн
23:00
Рома
1 : 0
Милан
12.12.2016
12 дек. 2016
пн
23:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Рома
1
Милан
0
был в запасе
04.12.2016
04 дек. 2016
вс
17:00
Лацио
0 : 2
Рома
04.12.2016
04 дек. 2016
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Лацио
0
Рома
2
был в запасе
27.11.2016
27 нояб. 2016
вс
22:45
Рома
3 : 2
Пескара
27.11.2016
27 нояб. 2016
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Рома
3
Пескара
2
был в запасе
20.11.2016
20 нояб. 2016
вс
17:00
Аталанта
2 : 1
Рома
20.11.2016
20 нояб. 2016
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Аталанта
2
Рома
1
был в запасе
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
16:00
Наполи
1 : 3
Рома
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
1
Рома
3
был в запасе
02.10.2016
02 окт. 2016
вс
21:45
Рома
2 : 1
Интер
02.10.2016
02 окт. 2016
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2
Интер
1
был в запасе
25.09.2016
25 сент. 2016
вс
13:30
Торино
3 : 1
Рома
25.09.2016
25 сент. 2016
вс
13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Торино
3
Рома
1
был в запасе
21.09.2016
21 сент. 2016
ср
21:45
Рома
4 : 0
Кротоне
21.09.2016
21 сент. 2016
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Рома
4
Кротоне
0
был в запасе
18.09.2016
18 сент. 2016
вс
21:45
Фиорентина
1 : 0
Рома
18.09.2016
18 сент. 2016
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Фиорентина
1
Рома
0
был в запасе
11.09.2016
11 сент. 2016
вс
16:00
Рома
3 : 2
Сампдория
11.09.2016
11 сент. 2016
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Рома
3
Сампдория
2
был в запасе
20.08.2016
20 авг. 2016
сб
19:00
Рома
4 : 0
Удинезе
20.08.2016
20 авг. 2016
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Рома
4
Удинезе
0
был в запасе