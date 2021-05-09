Андреа Фавилли
№11
Нападающий
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Команда
Верона
Гражданство
Италия
Дата рождения
17 мая 1997 (24) года
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
09.05.2021 09 мая 2021 вс 16:00
Верона
1 : 1
Торино
09.05.2021 09 мая 2021 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Верона
1
Торино
1
был в запасе
01.05.2021 01 мая 2021 сб 16:00
Верона
1 : 1
Специя
01.05.2021 01 мая 2021 сб 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Верона
1
Специя
1
был в запасе
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 16:00
Интер
1 : 0
Верона
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Интер
1
Верона
0
был в запасе
20.04.2021 20 апр. 2021 вт 21:45
Верона
1 : 2
Фиорентина
20.04.2021 20 апр. 2021 вт 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Верона
1
Фиорентина
2
был в запасе
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 16:00
Сампдория
3 : 1
Верона
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 16:00
минуты: 77' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Сампдория
3
Верона
1
минуты: 77' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
21.03.2021 21 марта 2021 вс 14:30
Верона
0 : 2
Аталанта
21.03.2021 21 марта 2021 вс 14:30
минуты: 61' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Верона
0
Аталанта
2
минуты: 61' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
13.03.2021 13 марта 2021 сб 17:00
Сассуоло
3 : 2
Верона
13.03.2021 13 марта 2021 сб 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Сассуоло
3
Верона
2
был в запасе
07.03.2021 07 марта 2021 вс 17:00
Верона
0 : 2
Милан
07.03.2021 07 марта 2021 вс 17:00
минуты: 74' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Верона
0
Милан
2
минуты: 74' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
03.03.2021 03 марта 2021 ср 22:45
Беневенто
0 : 3
Верона
03.03.2021 03 марта 2021 ср 22:45
минуты: 83' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Беневенто
0
Верона
3
минуты: 83' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 22:45
Верона
1 : 1
Ювентус
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Верона
1
Ювентус
1
был в запасе
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 20:00
Дженоа
2 : 2
Верона
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Дженоа
2
Верона
2
был в запасе
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 22:45
Лацио
1 : 2
Верона
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 22:45
минуты: 69' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Лацио
1
Верона
2
минуты: 69' - 90' / Италия. Серия А, 11 тур
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 14:30
Верона
1 : 1
Кальяри
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 14:30
минуты: 67' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Верона
1
Кальяри
1
минуты: 67' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 22:45
Аталанта
0 : 2
Верона
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 22:45
минуты: 74' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Аталанта
0
Верона
2
минуты: 74' - 90' / Италия. Серия А, 9 тур
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 22:45
Ювентус
1 : 1
Верона
60'
60'
60'
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 22:45
60'
минуты: 55' - 62'
Италия. Серия А, 5 тур
Ювентус
1
Верона
1
минуты: 55' - 62' / Италия. Серия А, 5 тур
19.10.2020 19 окт. 2020 пн 21:45
Верона
0 : 0
Дженоа
19.10.2020 19 окт. 2020 пн 21:45
минуты: 1' - 60'
Италия. Серия А, 4 тур
Верона
0
Дженоа
0
минуты: 1' - 60' / Италия. Серия А, 4 тур
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 16:00
Парма
1 : 0
Верона
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Парма
1
Верона
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 3 тур
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 16:00
Верона
1 : 0
Удинезе
57'
51'
57'
51'
57'
51'
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 16:00
57'
минуты: 40' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Верона
1
Удинезе
0
минуты: 40' - 90' / Италия. Серия А, 2 тур