Зинедин Машаш
№27
Полузащитник
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Команда
Карпи
Гражданство
Франция
Дата рождения
5 янв. 1996 (25) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.05.2018 20 мая 2018 вс 19:00
Наполи
2 : 1
Кротоне
20.05.2018 20 мая 2018 вс 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Наполи
2
Кротоне
1
был в запасе
06.05.2018 06 мая 2018 вс 16:00
Наполи
2 : 2
Торино
06.05.2018 06 мая 2018 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Наполи
2
Торино
2
был в запасе
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 19:00
Фиорентина
3 : 0
Наполи
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Фиорентина
3
Наполи
0
был в запасе
22.04.2018 22 апр. 2018 вс 21:45
Ювентус
0 : 1
Наполи
22.04.2018 22 апр. 2018 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Ювентус
0
Наполи
1
был в запасе
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 21:45
Наполи
4 : 2
Удинезе
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Наполи
4
Удинезе
2
был в запасе
15.04.2018 15 апр. 2018 вс 16:00
Милан
0 : 0
Наполи
15.04.2018 15 апр. 2018 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Милан
0
Наполи
0
был в запасе
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 16:00
Наполи
2 : 1
Кьево
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Наполи
2
Кьево
1
был в запасе
31.03.2018 31 марта 2018 сб 19:00
Сассуоло
1 : 1
Наполи
31.03.2018 31 марта 2018 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Сассуоло
1
Наполи
1
был в запасе
18.03.2018 18 марта 2018 вс 22:45
Наполи
1 : 0
Дженоа
18.03.2018 18 марта 2018 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Наполи
1
Дженоа
0
был в запасе
11.03.2018 11 марта 2018 вс 22:45
Интер
0 : 0
Наполи
11.03.2018 11 марта 2018 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Интер
0
Наполи
0
был в запасе
03.03.2018 03 марта 2018 сб 22:45
Наполи
2 : 4
Рома
03.03.2018 03 марта 2018 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Наполи
2
Рома
4
был в запасе
18.02.2018 18 февр. 2018 вс 17:00
Наполи
1 : 0
СПАЛ
18.02.2018 18 февр. 2018 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Наполи
1
СПАЛ
0
был в запасе
10.02.2018 10 февр. 2018 сб 22:45
Наполи
4 : 1
Лацио
10.02.2018 10 февр. 2018 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Наполи
4
Лацио
1
был в запасе
04.02.2018 04 февр. 2018 вс 22:45
Беневенто
0 : 2
Наполи
04.02.2018 04 февр. 2018 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Беневенто
0
Наполи
2
был в запасе