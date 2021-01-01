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Волейбол
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Теннис
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Коронавирус
Александре Оллеро
№16
Вратарь
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Команда
По
Гражданство
Франция
Дата рождения
15 февр. 1996 (25) лет