Уэсли Саид
№9
Нападающий
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Команда
Тулуза
Гражданство
Франция
Дата рождения
19 апр. 1995 (26) лет
Рост
171
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.04.2021 20 апр. 2021 вт 19:45
ГФА 74
2 : 0
Тулуза
20.04.2021 20 апр. 2021 вт 19:45
минуты: 1' - 47'
Франция. Кубок, 1/4 финала
ГФА 74
2
Тулуза
0
минуты: 1' - 47' / Франция. Кубок, 1/4 финала