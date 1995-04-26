Рашад Сидо
№34
Полузащитник
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Команда
Бастия
Гражданство
Буркина Фасо
Дата рождения
28 апр. 1995 (26) лет
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.08.2015 16 авг. 2015 вс 18:00
Лорьян
1 : 1
Бастия
16.08.2015 16 авг. 2015 вс 18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Лорьян
1
Бастия
1
был в запасе