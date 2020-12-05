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Исламжан Насыров
№21
Защитник
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Команда
Урал
Гражданство
Россия
Дата рождения
8 апр. 1998 (23) года
Рост
179
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2020/2021
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
14:00
Волгарь
2 : 2
Оренбург
90'
90'
90'
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Волгарь
2
Оренбург
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 26 тур
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
14:00
Оренбург
2 : 1
Крылья Советов
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Оренбург
2
Крылья Советов
1
был в запасе
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
15:00
Алания
2 : 1
Оренбург
72'
72'
72'
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
15:00
минуты: 61' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Алания
2
Оренбург
1
минуты: 61' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
15:00
Нефтехимик
1 : 2
Оренбург
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Нефтехимик
1
Оренбург
2
был в запасе
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
16:00
Нижний Новгород
0 : 0
Оренбург
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 18 тур
Нижний Новгород
0
Оренбург
0
был в запасе
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
18:00
Чайка
0 : 1
Оренбург
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Чайка
0
Оренбург
1
был в запасе
22.08.2020
22 авг. 2020
сб
16:00
Крылья Советов
0 : 1
Оренбург
22.08.2020
22 авг. 2020
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Крылья Советов
0
Оренбург
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 5 тур