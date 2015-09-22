Андрес Лламас
№51
Защитник
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Команда
Милан
Гражданство
Италия
Дата рождения
7 мая 1998 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
22.09.2015 22 сент. 2015 вт 21:45
Удинезе
2 : 3
Милан
22.09.2015 22 сент. 2015 вт 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Удинезе
2
Милан
3
был в запасе