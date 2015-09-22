Нико Байер
№38
Защитник
Подписаться
Команда
Герта
Гражданство
Германия
Дата рождения
22 сент. 1996 (24) года
Рост
189
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
22.09.2015 22 сент. 2015 вт 21:00
Герта
2 : 0
Кельн
22.09.2015 22 сент. 2015 вт 21:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Герта
2
Кельн
0
был в запасе