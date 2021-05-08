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Игорь Парадин
№45
Защитник
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Команда
Чайка
Гражданство
Россия
Дата рождения
10 сент. 1998 (22) года
Рост
176
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2020/2021
08.05.2021
08 мая 2021
сб
16:00
Динамо
0 : 1
Чайка
08.05.2021
08 мая 2021
сб
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 41 тур
Динамо
0
Чайка
1
был в запасе
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
Чайка
2 : 1
Иртыш
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 40 тур
Чайка
2
Иртыш
1
был в запасе
28.04.2021
28 апр. 2021
ср
14:30
Томь
3 : 0
Чайка
28.04.2021
28 апр. 2021
ср
14:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 39 тур
Томь
3
Чайка
0
был в запасе
28.03.2021
28 марта 2021
вс
16:00
Чайка
2 : 1
СКА-Хабаровск
28.03.2021
28 марта 2021
вс
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Чайка
2
СКА-Хабаровск
1
был в запасе
24.03.2021
24 марта 2021
ср
18:30
Велес
0 : 1
Чайка
24.03.2021
24 марта 2021
ср
18:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
Велес
0
Чайка
1
был в запасе
14.03.2021
14 марта 2021
вс
14:00
Краснодар-2
1 : 1
Чайка
14.03.2021
14 марта 2021
вс
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 30 тур
Краснодар-2
1
Чайка
1
был в запасе
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
15:00
Волгарь
2 : 1
Чайка
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Волгарь
2
Чайка
1
был в запасе