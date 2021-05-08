Игорь Парадин
№45
Защитник
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Команда
Чайка
Гражданство
Россия
Дата рождения
10 сент. 1998 (22) года
Рост
176
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
08.05.2021 08 мая 2021 сб 16:00
Динамо
0 : 1
Чайка
08.05.2021 08 мая 2021 сб 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 41 тур
Динамо
0
Чайка
1
был в запасе
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
Чайка
2 : 1
Иртыш
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 40 тур
Чайка
2
Иртыш
1
был в запасе
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 14:30
Томь
3 : 0
Чайка
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 14:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 39 тур
Томь
3
Чайка
0
был в запасе
28.03.2021 28 марта 2021 вс 16:00
Чайка
2 : 1
СКА-Хабаровск
28.03.2021 28 марта 2021 вс 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Чайка
2
СКА-Хабаровск
1
был в запасе
24.03.2021 24 марта 2021 ср 18:30
Велес
0 : 1
Чайка
24.03.2021 24 марта 2021 ср 18:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
Велес
0
Чайка
1
был в запасе
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
Краснодар-2
1 : 1
Чайка
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 30 тур
Краснодар-2
1
Чайка
1
был в запасе
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 15:00
Волгарь
2 : 1
Чайка
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Волгарь
2
Чайка
1
был в запасе