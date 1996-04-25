Теосон Сьебатше
№17
Нападающий
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Команда
Янг Бойз
Гражданство
Франция
Дата рождения
26 апр. 1996 (25) лет
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.03.2021 18 марта 2021 чт 23:00
Янг Бойз
0 : 2
Аякс
18.03.2021 18 марта 2021 чт 23:00
минуты: 66' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Янг Бойз
0
Аякс
2
минуты: 66' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
11.03.2021 11 марта 2021 чт 20:55
Аякс
3 : 0
Янг Бойз
11.03.2021 11 марта 2021 чт 20:55
минуты: 84' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Аякс
3
Янг Бойз
0
минуты: 84' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
25.02.2021 25 февр. 2021 чт 23:00
Байер
0 : 2
Янг Бойз
48'
48'
48'
25.02.2021 25 февр. 2021 чт 23:00
48'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Байер
0
Янг Бойз
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
18.02.2021 18 февр. 2021 чт 20:55
Янг Бойз
4 : 3
Байер
19', 89'
19', 89'
19', 89'
18.02.2021 18 февр. 2021 чт 20:55
19', 89'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Янг Бойз
4
Байер
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала