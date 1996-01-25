Сан Алфуссейни
№41
Защитник
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Команда
Марсель
Гражданство
Франция
Дата рождения
17 янв. 1996 (25) лет
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
08.08.2015 08 авг. 2015 сб 22:00
Марсель
0 : 1
Кан
08.08.2015 08 авг. 2015 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Марсель
0
Кан
1
был в запасе