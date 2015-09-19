Шарли Серрери
№39
Вратарь
Подписаться
Команда
Газелек
Гражданство
Франция
Дата рождения
20 нояб. 1998 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
19.09.2015 19 сент. 2015 сб 21:00
Генгам
2 : 1
Газелек
19.09.2015 19 сент. 2015 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Генгам
2
Газелек
1
был в запасе
13.09.2015 13 сент. 2015 вс 15:00
Газелек
0 : 1
Монако
13.09.2015 13 сент. 2015 вс 15:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Газелек
0
Монако
1
был в запасе