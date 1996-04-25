Лассана Кулибали
№14
Нападающий
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Команда
Анжер
Гражданство
Мали
Дата рождения
10 апр. 1996 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
Лорьян
2 : 0
Анжер
15'
15'
15'
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Лорьян
2
Анжер
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 35 тур
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 18:05
Анжер
0 : 1
Монако
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 18:05
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Анжер
0
Монако
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 34 тур
21.03.2021 21 марта 2021 вс 17:00
Брест
0 : 0
Анжер
21.03.2021 21 марта 2021 вс 17:00
минуты: 78' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Брест
0
Анжер
0
минуты: 78' - 90' / Франция. Лига 1, 30 тур
13.03.2021 13 марта 2021 сб 15:00
Анжер
0 : 1
Сент-Этьен
13.03.2021 13 марта 2021 сб 15:00
минуты: 1' - 68'
Франция. Лига 1, 29 тур
Анжер
0
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 68' / Франция. Лига 1, 29 тур
03.03.2021 03 марта 2021 ср 21:00
Метц
0 : 1
Анжер
03.03.2021 03 марта 2021 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Метц
0
Анжер
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 17:00
Анжер
2 : 2
Ланс
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Анжер
2
Ланс
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 27 тур
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 17:00
Страсбур
0 : 0
Анжер
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Страсбур
0
Анжер
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 17:00
Анжер
1 : 3
Нант
78'
78'
78'
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Анжер
1
Нант
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 17:00
Ницца
3 : 0
Анжер
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 17:00
минуты: 62' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Ницца
3
Анжер
0
минуты: 62' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 21:00
Реймс
0 : 0
Анжер
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Реймс
0
Анжер
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 17:00
Анжер
3 : 1
Ним
35'
43'
35'
43'
35'
43'
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 17:00
35'
минуты: 1' - 79'
Франция. Лига 1, 22 тур
Анжер
3
Ним
1
минуты: 1' - 79' / Франция. Лига 1, 22 тур
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 15:00
Бордо
2 : 1
Анжер
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Бордо
2
Анжер
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 23:00
Анжер
0 : 1
ПСЖ
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Анжер
0
ПСЖ
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
Монако
3 : 0
Анжер
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
минуты: 56' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Монако
3
Анжер
0
минуты: 56' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 23:00
Лилль
1 : 2
Анжер
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 23:00
минуты: 1' - 80'
Франция. Лига 1, 18 тур
Лилль
1
Анжер
2
минуты: 1' - 80' / Франция. Лига 1, 18 тур
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 23:00
Анжер
2 : 1
Марсель
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Анжер
2
Марсель
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:00
Нант
1 : 1
Анжер
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Нант
1
Анжер
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 21:00
Анжер
0 : 2
Страсбур
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Анжер
0
Страсбур
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
11.12.2020 11 дек. 2020 пт 23:00
Сент-Этьен
0 : 0
Анжер
11.12.2020 11 дек. 2020 пт 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Сент-Этьен
0
Анжер
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 17:00
Анжер
2 : 0
Лорьян
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 17:00
минуты: 59' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Анжер
2
Лорьян
0
минуты: 59' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур