Антони Рибелен
№6
Полузащитник
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Команда
Бур-ан-Бресс
Гражданство
Франция
Дата рождения
8 апр. 1996 (25) лет
Рост
177
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
21.12.2016 21 дек. 2016 ср 22:50
Лилль
1 : 1
Ренн
21.12.2016 21 дек. 2016 ср 22:50
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Лилль
1
Ренн
1
был в запасе
17.12.2016 17 дек. 2016 сб 22:00
Ренн
1 : 2
Бастия
17.12.2016 17 дек. 2016 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Ренн
1
Бастия
2
был в запасе