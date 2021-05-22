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Бенджамин Хенрикс
№39
Полузащитник
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Команда
РБ Лейпциг
Гражданство
Германия
Дата рождения
23 февр. 1997 (24) года
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига наций. лига а
франция. лига 1
лига европы плей-офф
Сезон:
2020/2021
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
22.05.2021
22 мая 2021
сб
16:30
Унион
2 : 1
РБ Лейпциг
22.05.2021
22 мая 2021
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 34 тур
Унион
2
РБ Лейпциг
1
был в запасе
16.05.2021
16 мая 2021
вс
21:30
РБ Лейпциг
2 : 2
Вольфсбург
20'
20'
20'
16.05.2021
16 мая 2021
вс
21:30
минуты: 1' - 46'
Германия. Бундеслига, 33 тур
РБ Лейпциг
2
Вольфсбург
2
минуты: 1' - 46' / Германия. Бундеслига, 33 тур
08.05.2021
08 мая 2021
сб
16:30
Боруссия
3 : 2
РБ Лейпциг
08.05.2021
08 мая 2021
сб
16:30
минуты: 1' - 64'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Боруссия
3
РБ Лейпциг
2
минуты: 1' - 64' / Германия. Бундеслига, 32 тур
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
16:30
РБ Лейпциг
2 : 0
Штутгарт
76'
76'
76'
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
16:30
минуты: 73' - 90'
Германия. Бундеслига, 31 тур
РБ Лейпциг
2
Штутгарт
0
минуты: 73' - 90' / Германия. Бундеслига, 31 тур
20.04.2021
20 апр. 2021
вт
19:30
Кельн
2 : 1
РБ Лейпциг
20.04.2021
20 апр. 2021
вт
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Кельн
2
РБ Лейпциг
1
был в запасе
16.04.2021
16 апр. 2021
пт
21:30
РБ Лейпциг
0 : 0
Хоффенхайм
16.04.2021
16 апр. 2021
пт
21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
РБ Лейпциг
0
Хоффенхайм
0
был в запасе
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
16:30
Вердер
1 : 4
РБ Лейпциг
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
16:30
минуты: 46' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Вердер
1
РБ Лейпциг
4
минуты: 46' - 90' / Германия. Бундеслига, 28 тур
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
19:30
РБ Лейпциг
0 : 1
Бавария
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
РБ Лейпциг
0
Бавария
1
был в запасе
19.03.2021
19 марта 2021
пт
22:30
Арминия
0 : 1
РБ Лейпциг
19.03.2021
19 марта 2021
пт
22:30
минуты: 77' - 90'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Арминия
0
РБ Лейпциг
1
минуты: 77' - 90' / Германия. Бундеслига, 26 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:30
РБ Лейпциг
1 : 1
Айнтрахт
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
РБ Лейпциг
1
Айнтрахт
1
был в запасе
06.03.2021
06 марта 2021
сб
17:30
Фрайбург
0 : 3
РБ Лейпциг
06.03.2021
06 марта 2021
сб
17:30
минуты: 84' - 90'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Фрайбург
0
РБ Лейпциг
3
минуты: 84' - 90' / Германия. Бундеслига, 24 тур
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
17:30
Герта
0 : 3
РБ Лейпциг
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Герта
0
РБ Лейпциг
3
был в запасе
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
20:30
Айнтрахт
1 : 1
РБ Лейпциг
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
1
РБ Лейпциг
1
был в запасе
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
17:30
РБ Лейпциг
3 : 0
Фрайбург
62'
62'
62'
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
17:30
минуты: 46' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
3
Фрайбург
0
минуты: 46' - 90' / Германия. Бундеслига, 7 тур
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
20:30
Боруссия
1 : 0
РБ Лейпциг
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия
1
РБ Лейпциг
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 6 тур
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
16:30
РБ Лейпциг
2 : 1
Герта
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 5 тур
РБ Лейпциг
2
Герта
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 5 тур
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
16:30
Аугсбург
0 : 2
РБ Лейпциг
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Аугсбург
0
РБ Лейпциг
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 4 тур
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
19:30
РБ Лейпциг
4 : 0
Шальке-04
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
19:30
минуты: 76' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
РБ Лейпциг
4
Шальке-04
0
минуты: 76' - 90' / Германия. Бундеслига, 3 тур
26.09.2020
26 сент. 2020
сб
16:30
Байер
1 : 1
РБ Лейпциг
26.09.2020
26 сент. 2020
сб
16:30
минуты: 86' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Байер
1
РБ Лейпциг
1
минуты: 86' - 90' / Германия. Бундеслига, 2 тур
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
16:30
РБ Лейпциг
3 : 1
Майнц
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
16:30
минуты: 77' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
РБ Лейпциг
3
Майнц
1
минуты: 77' - 90' / Германия. Бундеслига, 1 тур