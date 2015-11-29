Никола Джульельмелли
№74
Полузащитник
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Команда
Верона
Гражданство
Германия
Дата рождения
23 июля 1997 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
29.11.2015 29 нояб. 2015 вс 17:00
Фрозиноне
3 : 2
Верона
29.11.2015 29 нояб. 2015 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Фрозиноне
3
Верона
2
был в запасе
22.11.2015 22 нояб. 2015 вс 14:30
Верона
0 : 2
Наполи
22.11.2015 22 нояб. 2015 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Верона
0
Наполи
2
был в запасе
28.10.2015 28 окт. 2015 ср 22:45
Верона
0 : 2
Фиорентина
28.10.2015 28 окт. 2015 ср 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Верона
0
Фиорентина
2
был в запасе
23.09.2015 23 сент. 2015 ср 21:45
Интер
1 : 0
Верона
23.09.2015 23 сент. 2015 ср 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Интер
1
Верона
0
был в запасе
20.09.2015 20 сент. 2015 вс 16:00
Аталанта
1 : 1
Верона
20.09.2015 20 сент. 2015 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Аталанта
1
Верона
1
был в запасе