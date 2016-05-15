Тициано Тулисси
№10
Полузащитник
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Команда
Модена
Гражданство
Италия
Дата рождения
21 июля 1997 (23) года
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.05.2016 15 мая 2016 вс 19:00
Дженоа
1 : 2
Аталанта
15.05.2016 15 мая 2016 вс 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Дженоа
1
Аталанта
2
был в запасе
20.09.2015 20 сент. 2015 вс 16:00
Аталанта
1 : 1
Верона
20.09.2015 20 сент. 2015 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Аталанта
1
Верона
1
был в запасе