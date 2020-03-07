Исмаил Аззауи
№38
Полузащитник
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Команда
Вольфсбург
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
6 янв. 1998 (23) года
Рост
177
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.03.2020 07 марта 2020 сб 17:30
Вольфсбург
0 : 0
РБ Лейпциг
07.03.2020 07 марта 2020 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Вольфсбург
0
РБ Лейпциг
0
был в запасе
23.02.2020 23 февр. 2020 вс 20:00
Вольфсбург
4 : 0
Майнц
23.02.2020 23 февр. 2020 вс 20:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Вольфсбург
4
Майнц
0
был в запасе
06.10.2019 06 окт. 2019 вс 16:30
Вольфсбург
1 : 0
Унион
06.10.2019 06 окт. 2019 вс 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Вольфсбург
1
Унион
0
был в запасе
23.09.2019 23 сент. 2019 пн 21:30
Вольфсбург
1 : 1
Хоффенхайм
23.09.2019 23 сент. 2019 пн 21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Вольфсбург
1
Хоффенхайм
1
был в запасе